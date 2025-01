Lanazione.it - Giornata delle Zone Umide, le iniziative nelle oasi Wwf della Toscana

Firenze, 30 gennaio 2025 – Domenica 2 febbraio è lamondiale. Non si tratta di una data scelta a caso: il 2 febbraio 1971 avvenne infatti la sottoscrizioneConvenzione internazionale di Ramsar, nell'omonima città iraniana, il primo vero trattato globale riguardante la conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali. Da allora si sono fatti alcuni passi avanti importanti nella tutela di questi ambienti, ma anche molti passi in direzione opposta, con le aree naturali del pianeta sempre più minacciate dall’espansioneattività umane, dalla cementificazione, dall’inquinamento, dai cambiamenti climatici. Oggi, a oltre 50 anni da quella data, come e più di allora è fondamentale fare uno sforzo comune per proteggere la natura, cosa che vuol dire proteggere anche noi stessi ed il nostro futuro.