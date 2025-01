Calciomercato.it - Addio al Milan, Morata giallorosso: cosa sta succedendo. Assalto a Gimenez

Ilpotrebbe clamorosamente cedere il centravanti spagnolo: l’sembra ormai certo, via libera per? AGGIORNAMENTO 17.14 – Il Galatasaray è pronto a prenderein prestito oneroso con diritto di riscatto. Lo spagnolo darà spazio ad un nuovo centravanti. E’il nome in cima alla lista per il quale è stata presentata una nuova offerta, che si avvicina alle richieste del Feyenoord. Sono davvero ore caldissime.16.13 – Trova conferma l’interesse del Galatasaray per Alvaro: allo spagnolo offerto un contratto da 6 milioni contro i 4,5 attuali.#– Conferme sull’interessamento del #Galatasaray per Alvaro #. Il club turco è disposto a garantire un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione all’attaccante spagnolo, a fronte degli attuali 4,5 milioni che percepisce in rossonero @calciomercatoit pic.