Petizione per trasformare gli Ex Magazzini Generali in uno spazio pubblico culturale e aperto

Ha già superato le 3.700 sottoscrizioni la petizione che chiede di non destinare gli spazi degli ex Magazzini Generali e della Stazione Frigorifera di Verona ad un uso esclusivamente commerciale. Con la chiusura di Eataly, si è infatti aperto il dibattito su come riempire gli ambienti che saranno. 🔗 Leggi su Veronasera.it

