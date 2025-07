Ciclovia Casarsa-Pinzano stanziati altri cinque milioni di euro

L'Amministrazione regionale cerca di andare avanti sul progetto di riconversione della ferrovia Casarsa-Pinzano, per renderla in futuro la "ciclovia del Tagliamento". L'assessore alle Infrastrutture, Cristina Amirante, ha annunciato uno stanziamento di cinque milioni di euro per. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it