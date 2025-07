Pizzo incanta RaiUno | la Chiesetta di Piedigrotta protagonista a Uno Mattina

Le bellezze di Pizzo sono approdate in diretta nazionale su RaiUno, nella popolare trasmissione “Uno Mattina”. L’inviata Ilaria Grillini ha guidato i telespettatori in un tour suggestivo tra i luoghi simbolo della cittĂ : dal Castello Murat alla celebre piazza, dalla spiaggia della Seggiola fino alla straordinaria Chiesetta di Piedigrotta. Proprio da quest’ultima location, scavata interamente nella roccia e intrisa di spiritualitĂ e arte popolare, è stato intervistato il giornalista Danilo Zimatore, che ha commentato: “Seppur con tempi televisivi particolarmente ridotti che non hanno permesso ulteriori approfondimenti, è stato un privilegio condividere l’atmosfera unica della nostra chiesetta”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

