Foggia e Bat le province con le auto in circolazione più vecchie

Il parco circolante in provincia di Foggia è sempre più vecchio tanto che, secondo un’analisi di Facile.it, l’età media delle auto che viaggiano sulle sue strade è di 14 anni e 2 mesi, il 2,9% in più rispetto ad un anno prima. Foggia è risultata essere la seconda provincia pugliese dove circolano. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: foggia - auto - province - circolazione

Incidente stradale alle porte di Foggia: auto ribaltata all'ingresso di via Manfredonia - Incidente stradale alle porte di Foggia: per cause ancora da accertare, un'autovettura si è ribaltata su un fianco all'ingresso cittadino da via Manfredonia.

Carcasse di auto abbandonate alla periferia di Foggia - Le carcasse di due auto sono state abbandonate in un tratturo alla periferia di Foggia. A segnalare la presenza dei due mezzi è un cittadino foggiano che le ha notate mentre faceva jogging.

Fiamme nella notte a Foggia: a fuoco due auto al Rione Candelaro - Notte di fuoco, al Rione Candelaro, a Foggia, dove due autovetture sono state coinvolte in un incendio.

Antenna Sud. The News · World News - Urgent News Now. Paura sull’autostrada A14 nella mattinata di mercoledì 9 luglio, quando un camion ha preso fuoco nel tratto compreso tra gli svincoli di Poggio Imperiale e San Severo, in provincia di Foggia. L’incendi Vai su Facebook

Foggia e Bat le province con le auto in circolazione più vecchie; Richiusa dopo poche ore la circolazione ferroviaria sulla linea Termoli-San Severo; Treni in tilt sulla linea adriatica per un incendio: circolazione sospesa tra Pescara e Foggia.

Foggia e provincia, spariscono quattro vetture ogni giorno - Foggia e provincia si piazzano così al poco onorevole secondo posto (peggio sta soltanto la Bat, subito dopo il capoluogo dauno c’è Napoli) alla voce “furti d’auto”, uno dei ventotto ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Auto rubate e riciclate, scacco al clan: 19 arresti - Rispondono di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine, furti, ricettazione e riciclaggio di autoveicoli e detenzione e spaccio di droga le 19 persone, tra Foggia e ... Come scrive quotidianodipuglia.it