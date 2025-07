Delitto di Garlasco Stefano Nazzi ricorda gli errori nelle indagini di 18 anni fa su Alberto Stasi

Stefano Nazzi, parlando del delitto di Garlasco, ha ricordato gli errori nelle indagini eseguite 18 anni fa su Alberto Stasi, poi condannato.

Delitto di Garlasco, un ex vigile del fuoco fa tremare Sempio - Il racconto dell'uomo misterioso che fa tremare Andrea Sempio. E che potrebbe minare l'intera versione sugli spostamenti della mattina del delitto di Garlasco.

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - Blitz dei carabinieri di Milano a casa di Andrea Sempio su mandato della procura di Pavia. A partire da questa mattina all'alba, mercoledì 14 maggio, i militari hanno svolto una.

Delitto Garlasco, perquisizioni a casa Sempio. Un martello trovato nel canale. LIVE - Il 37enne è indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto del 2007. Le perquisizioni sono scattate non solo a casa dell'uomo, ma anche nelle abitazioni dei suoi genitori e di due suoi amici.

Stefano Nazzi arriva su Rai 3 con “Il caso”: su Massimo Bossetti e l’omicidio di Yara Gambirasio - I n estate il crimine non va mai in vacanza, per lo meno nei programmi di genere crime come Il Caso di Rai 3. Lo riporta iodonna.it

Delitto di Garlasco, non c'è Dna maschile sul tappetino sporco di sangue. Cosa resta ancora da analizzare - Il consulente dei familiari della vittima: “I nuovi test non cambiano nulla rispetto a quello che già si sapeva” ... Da msn.com