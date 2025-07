Bruce willis | il suo ultimo film è numero uno su prime video

Il successo di alcuni film di Bruce Willis, anche dopo il suo ritiro dalle scene, testimonia l’impatto duraturo che l’attore ha avuto nel panorama cinematografico. Tra le pellicole piĂą recenti che hanno conquistato le piattaforme di streaming si distingue “Gasoline Alley”, un thriller d’azione che, nonostante le critiche iniziali, ha raggiunto la vetta delle visualizzazioni su Prime Video negli Stati Uniti. Questo articolo analizza i dettagli della produzione, il ruolo interpretato dall’attore e le ragioni dietro l’interruzione della sua carriera. gasoline alley: successo inaspettato su prime video. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Bruce willis: il suo ultimo film è numero uno su prime video

In questa notizia si parla di: bruce - willis - film - prime

“Puff Daddy per quanto tu creda di essere Bruce Willis, non lo sei. Lui ha una relazione di successo e una bella famiglia”: lo rivela Cassie Ventura al processo - Ma cosa c’entra Bruce Willis, che si è ritirato dalle scene e dal cinema perché malato di demenza frontotemporale (FTD), con il processo in corso a Puff Daddy? Apparentemente nulla, ma è stato citato in tribunale perché l’ex fidanzata Cassie Ventura al terzo giorno di interrogatorio ha letto alcuni dei messaggi che aveva mandato Puff Daddy, ad evidenziare gli evidenti problemi di coppia e di comunicazione.

Die Hard 6: il regista svela i dettagli del film cancellato con Bruce Willis - Doveva essere il capitolo finale di una delle saghe action piĂą amate. Ma il sesto Die Hard non ha mai visto la luce.

Bruce Willis aveva trovato modi creativi per lavorare nonostante la malattia, svela la moglie in un libro - La moglie di Bruce Willis ha raccontato come il marito abbia trovato un modo per continuare a lavorare e ad apparire sullo schermo nonostante l'inizio della sua malattia degenerativa.

5 film di Bruce Willis che sono dei veri e propri capolavori - L'interprete di mille eroi, Bruce Willis, ha dietro di se una carriera di tutto rispetto: ecco cinque capolavori che lo hanno visto protagonista. Da cinema.everyeye.it

Il Sesto Senso: Bruce Willis lasciava messaggi vocali a Osment per tenersi in contatto dopo il film - Dopo le riprese de Il Sesto Senso, thriller psicologico di M. lascimmiapensa.com scrive