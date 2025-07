Lucca Juve l’ex obiettivo del calciomercato bianconero è in partenza verso Napoli | Pronto a cominciare un saluto ai tifosi

. Gli aggiornamenti. Il futuro di Lorenzo Lucca  è ormai deciso, e non sarĂ alla Juventus. L’attaccante, che aveva suscitato l’interesse anche dei bianconeri, è pronto a trasferirsi al Napoli. Come riportato da Tuttosport, il club partenopeo ha chiuso l’affare con l’ Udinese  per il trasferimento del giovane attaccante in prestito con obbligo di riscatto, fissato a 35 milioni di euro complessivi. Il Napoli  ha battuto la concorrenza della Juventus, che aveva monitorato Lucca  come possibile rinforzo per il reparto offensivo, ma non è mai riuscita a concretizzare l’interesse per il giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

