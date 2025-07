Catania arrestato 43enne | viola il divieto di avvicinamento e minaccia l’ex per ottenere denaro

Si presenta sotto casa dell'ex per chiedere soldi e le danneggia l'auto. Un uomo di 43 anni, giĂ sottoposto alla sorveglianza speciale e residente a Catania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver violato un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti della sua ex compagna. L'uomo si è recato sotto casa della donna, nel quartiere Ognina, chiedendole con insistenza del denaro per acquistare droga. Minacce e danneggiamento dopo il rifiuto. Al netto rifiuto della donna, il 43enne ha iniziato a minacciarla, dicendole che avrebbe danneggiato la sua auto.

