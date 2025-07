Il Volo | nuovo album live nella Valle dei Templi dal 29 agosto

Il Volo annuncia “Live at the Valley of the Temples”: un omaggio alla musica italiana registrato ad Agrigento, in uscita il 29 agosto. GiĂ in preorder. Reduce dal successo di Tutti per uno – Viaggio nel Tempo – che ha visto Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble protagonisti di tre speciali concerti con numerosi ospiti presso Palazzo Te a Mantova, trasmessi su Canale 5 – Il Volo continua a mostrare le bellezze d’Italia attraverso la propria musica. Il trio ha infatti annunciato l’uscita dell’album Live at the Valley of the Temples, prevista per venerdì 29 agosto e giĂ disponibile in preorder. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Il Volo: nuovo album live nella Valle dei Templi dal 29 agosto

In questa notizia si parla di: volo - album - valle - templi

Il Volo annuncia l’album Live at the Valley of the Temples - Il Volo annuncia l’album Live at the Valley of the Temples, da oggi in pre-order in vari formati. Reduce dal successo di Tutti per uno – Viaggio nel Tempo – che ha visto Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble protagonisti di tre speciali concerti con numerosi ospiti presso Palazzo Te a Mantova, trasmessi su Canale5 – Il Volo continua a mostrare le bellezze d’Italia attraverso la propria musica.

Il Volo pubblica Live at the Valley of the Temples, nuovo album registrato nella Valle dei Templi di Agrigento Dal 29 agosto, disponibile in CD e vinile. Da ottobre parte il tour internazionale Leggi l’articolo su http://Allmusicitalia.it Vai su X

Il Volo, esce l'album del concerto alla Valle dei Templi -- Il narese Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble de Il Volo continuano a mostrare le... #Agrigento #Concerto #IlVolo #valledeitempli #SiciliaTv #SiciliaTvNotiziario Vai su Facebook

Il Volo: Live at the Valley of the Temples il nuovo album; Il Volo, esce il 29 agosto l’album “Live at the Valley of the Temples”; Il Volo, il concerto di Natale registrato il 31 agosto, fissato il dress code per gli spettatori: «Usate abiti.

Il volo annuncia l’album live registrato nella valle dei templi di agrigento capitale italiana della cultura 2025 - Il trio Il Volo presenta l’album live registrato al Tempio della Concordia in Valle dei Templi ad Agrigento, unendo classici napoletani, brani internazionali e pezzi inediti con un tour internazionale ... Scrive gaeta.it

Disco de Il Volo registrato nella Valle dei Templi: così il trio canoro rende omaggio alla Sicilia - L'uscita dell’album Live at the Valley of the Temples, è prevista per venerdì 29 agosto ed già disponibile in preorder ... Segnala msn.com