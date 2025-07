. Per questo oltre 75 Ong animaliste hanno scritto una lettera appello ai governi per esortarli respingerla non inserendola nelle legislazione nazionale mantenendo invece il rigoroso status di protezione del lupo L’Ue vuole ridurre lo status di protezione dei lupi, l’ira degli animalisti X Leggi anche › Orsi, lupi e cinghiali. Come convivere con loro. Gli Stati membri dell’Ue hanno tempo fino a gennaio 2027 per recepirlo nella legislazione nazionale e possono infine decidere di respingerlo del tutto. 🔗 Leggi su Iodonna.it

A livello europeo il declassamento dello stato di protezione del lupo è cosa fatta. Ma questo non significa che gli Stati membri siano obbligati a seguire questa raccomandazione