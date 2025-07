Immissioni in ruolo docenti 2025 | rinuncia sede assegnata cosa si rischia Chiarimenti

Sono in corso le convocazioni per le immissioni in ruolo docenti per l’anno scolastico 202526. La scelta delle province è un momento cruciale: una decisione errata, come la rinuncia a una sede assegnata, può comportare la decadenza definitiva dal concorso. Ecco cosa è fondamentale sapere. La rinuncia alla provincia assegnata Partecipare alla FASE 1 per . Immissioni in ruolo docenti 2025: rinuncia sede assegnata, cosa si rischia Chiarimenti . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: rinuncia - assegnata - immissioni - ruolo

I docenti sono entrati nella fase importante delle immissioni in ruolo e della scelta delle 150 preferenze per le supplenze. Dopo l’ultima informativa del Ministero, cresce l’attenzione sui passaggi operativi che scandiranno le prossime settimane, decisive per l’a Vai su Facebook

Immissioni in ruolo docenti 2025: rinuncia ad alcune province. Cosa si rischia, il concorso può anche concludersi con un nulla di fatto; Immissioni in ruolo 2025/26, come funzionano le due fasi?; La rinuncia da concorso incide sulle GPS?.

Immissioni in ruolo docenti 2025: rinuncia ad alcune province. Cosa si rischia, il concorso può anche concludersi con un “nulla di fatto” - Sono in corso le convocazioni di FASE 1 per le immissioni in ruolo del personale docente per l'anno scolastico 2025/26. Segnala orizzontescuola.it

Immissioni in ruolo 2025/26, come funzionano le due fasi? - Le attività di reclutamento del personale docente per l’immissione in ruolo sono state informatizzate ormai da alcuni anni. tecnicadellascuola.it scrive