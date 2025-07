Omicidio di Sofia Stefani | Gualandi rompe il silenzio e chiede perdono in aula

ABBONATI A DAYITALIANEWS Le parole dell’ex comandante davanti alla Corte d’Assise di Bologna. “Desidero chiedere perdono ai genitori di Sofia e a tutte le persone che le volevano bene.” Con queste parole, Giampiero Gualandi, ex comandante della polizia locale di Anzola Emilia (Bologna), si è rivolto alla Corte d’Assise durante il processo che lo vede accusato di omicidio volontario aggravato per la morte della collega e amante Sofia Stefani, 33 anni. Sofia Stefani uccisa in caserma: un colpo partito dalla pistola d’ordinanza. La tragedia risale al 16 maggio 2024, quando Sofia Stefani è stata uccisa con un colpo di pistola nell’ufficio di Gualandi, all’interno del comando di Anzola. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Omicidio di Sofia Stefani: Gualandi rompe il silenzio e chiede perdono in aula

