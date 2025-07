Oleggio ultimo appuntamento con Cortili in concerto

Sabato 19 luglio, con inizio alle ore 17.30, si terr√† a Oleggio, presso la Casa¬†Ferrari in corso Matteotti 101, l'ultimo "Concerto in cortile" della stagione 2025 dell'Estate oleggese, organizzato dall'amministrazione comunale in collaborazione con gli Amici della Musica. Sar√† protagonista il. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Oleggio, concerto del Duo Ebe nella basilica di San Michele - A chiusura della prima parte della stagione 2025 gli Amici della Musica di Oleggio presentano un concerto di giovanissimi musicisti del Conservatorio di Parma che hanno scelto la Basilica di San Michele, al cimitero di Oleggio, per il loro debutto insieme, e hanno dato al nuovo "Duo" il nome di.

