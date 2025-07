A luglio torna la Festa del vino sul Lago Maggiore

Torna per il quinto anno consecutivo a Baveno la Festa del vino, in programma venerd√¨ 18 luglio dalle 19¬†alle 23. L'evento √® organizzato dal Comune¬†in collaborazione con Go Wine, associazione nazionale con sede ad Alba e che opera a favore della cultura del vino e dell'enoturismo. Come lo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Dal 4 al 6 luglio, ‚ÄúVino al Borgo‚ÄĚ anima Borgo Ferrovia - Tempo di lettura: 2 minuti In alto i calici per la prima edizione di ‚Äú Vino al Borgo ‚ÄĚ, manifestazione enogastronomica promossa ed organizzata dall‚Äô associazione ‚ÄúPer Borgo Ferrovia‚ÄĚ, con il patrocinio del Comune di Avellino, che andr√† in scena dal 4 al 6 luglio in piazza Pasquale Venezia, nel cuore dello storico quartiere avellinese (a pochi passi dalla stazione).

Nuovo contributo per le imprese agricole e i produttori di vino: domande entro il 14 luglio 2025 - Sono stati stanziati i fondi per un nuovo contributo che le imprese agricole e i produttori del vino potranno richiedere, presentando apposita domanda entro il 14 luglio 2025.

Concerti targati Rds, Passaggi di Vino e il ritorno del Pride. Al via un luglio di fuoco in Riviera: gli appuntamenti - Il mese di giugno 2025 si avvia alla chiusura con un bilancio estremamente positivo per il turismo riminese.

TORNA LA SAGRA DEI FICHI E DEL VINO: Torna la festa dei fichi e del vino a San Mango sul Calore: Due serate all' insegna del divertimento, della gastronomia e della tradizione: Venerdì 18 e Sabato 19 Luglio a partire dalle orecchie 19.30 in piazza del S Vai su Facebook

Questo weekend l‚Äôimperdibile appuntamento con ‚ÄúCanelli citt√† del vino‚ÄĚ; Torna il Serprino festival, ecco dove andare a degustare il vino dei colli Euganei; Vino, dal 11 al 13 luglio torna il ‚ÄúTollo Wine Festival‚ÄĚ.

Domenica 20 luglio torna a Envie la Festa della Croce del Mombracco - ‚ÄėI Argic‚Äô e il gruppo MTB Trekking e Climbing, con il patrocinio dei comuni di Envie e Barge, organizzano una giornata in vetta tra escursione, messa e convivio. Scrive targatocn.it

A San Mango sul Calore torna la festa dei fichi e del vino - Due serate all'insegna del divertimento, della gastronomia e della tradizione. Segnala irpinianews.it