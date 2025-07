Campi Flegrei | alla protezione civile incontro tra istituzioni e coordinamento

Ieri 16 luglio, presso la sede della Protezione Civile a Monterusciello, si è tenuto il quarto incontro del tavolo istituzionale. Hanno partecipato il Prefetto Michele di Bari, i sindaci di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, il direttore dell’Osservatorio Vesuviano, il responsabile della Protezione Civile Regionale e del COC di Pozzuoli, una delegazione dell’Asl Napoli . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per temporali con criticitĂ idrogeologica di livello 'giallo'.

Incendio al liceo Maior, evacuati 250 studenti ma è un'esercitazione di protezione civile - Evacuati 250 studenti del liceo Maior, ma quella che si è svolta la mattina di sabato 10 maggio è stata solo un’esercitazione di protezione civile per insegnare ai ragazzi come comportarsi nel caso in cui si dovesse verificare, come simulato nel caso specifico, un incendio o qualunque altra.

Meteo, che tempo farĂ nel fine settimana: le previsioni della Protezione civile - Che tempo farĂ nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo per sabato 10 e domenica 11 maggio, pubblicate sul sito della Protezione civile della Regione Umbria e aggiornate al 9 maggio.

Nuova notte di scosse ai Campi Flegrei: Il timore continua per la popolazione. Alle 18,30 incontro a Pozzuoli con Protezione Civile e Istituzioni per informare la cittadinanza; Campi Flegrei, il capo della Protezione civile Ciciliano ai residenti: «Scossa di magnitudo 5? Cadono i palazzi e conto i morti»; Campi Flegrei, la rabbia dei cittadini all'incontro con le autorità |VIDEO.

Bradisismo Campi Flegrei, Protezione Civile, istituzioni e scienziati ... - Incontro pubblico con i vertici nazionali di Protezione Civile e Ingv al Centro Operativo Comunale di Pozzuoli di Monterusciello giovedì 11 ... Come scrive fanpage.it

Campi Flegrei, Ciciliano (Protezione Civile): «Scossa di quinto grado ... - Hanno sollevato un polverone le parole pronunciate da Fabio Ciciliano, capo nazionale della Protezione Civile, durante l'incontro di ieri con i cittadini sull'emergenza sismica nei Campi Flegrei ... Si legge su ilmessaggero.it