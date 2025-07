Re Carlo sorprende Camilla con un regalo di compleanno storico mai fatto a una donna

Il 17 luglio è il compleanno della regina Camilla, che compie 78 anni. Re Carlo le ha fatto un regalo inaspettato, un'onorificenza importante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Windsor, Carlo e Camilla (e i reali di Svezia) alle prese con il giardinaggio - I Re di Svezia in visita ufficiale nel Regno Unito hanno regalato al Re Carlo e alla Regina Camilla quella che prima o poi diventerĂ una bellissima quercia svedese.

Re Carlo e Camilla svelano i nuovi ritratti. I commenti spietati - Re Carlo e Camilla hanno svelato i loro nuovi ritratti, dipinti per celebrare il secondo anniversario della loro incoronazione.

Re Carlo perde la pazienza in pubblico e bacchetta anche Camilla - Re Carlo si è visibilmente stizzito durante la cerimonia all’Abbazia di Westminster, tanto da sfogarsi anche con Camilla che non ha potuto fare altro che ascoltare in silenzio le lamentele del marito.

Camilla compie 78 anni, Carlo le regala un titolo reale: è la prima volta (dal 1513) che viene assegnato a una donna - È un compleanno indimenticabile per Camilla, reso ancora più straordinario da un dono ricevuto proprio alla vigilia della ricorrenza, oggi giovedì 17 luglio. Riporta msn.com

La regina Camilla riceve un regalo di compleanno anticipato che solo re Carlo poteva permettersi - Alla vigilia del suo compleanno, Re Carlo ha fatto a Camilla un dono dall’immenso valore. Come scrive msn.com