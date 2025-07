Beccati in auto con 70 kg di hashish | avrebbero fruttato oltre 500mila euro Arrestati quattro corrieri a Palermo

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato 70 chili di hashish, nascosti in un'autovettura fermata per un controllo. Una pattuglia del nucleo di polizia economico-finanziaria del capoluogo nel corso della perquisizione del veicolo hanno trovato in due trolley e in un borsone 11 involucri con 691 panetti di hashish, per un peso di 70 chili. La droga sul mercato avrebbe fruttato.

