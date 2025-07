Il comune di Grottaminarda accoglie un nuovo dipendente gli auguri dell' amministrazione comunale

Ha preso servizio ieri, 16 luglio, presso il III Settore del Comune di Grottaminarda, un nuovo dipendente, si tratta del dottor Davide Favale, assunto dell'Ente attraverso una procedura di mobilità dopo aver ottenuto l'autorizzazione dalla Cosfel. L’Amministrazione comunale gli ha rivolto il. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

