Liliana Resinovich il microbioma e la data di morte La scienziata | Perché ho ipotizzato il congelamento del corpo

Roma, 17 luglio 2025 – Q uando è morta Liliana Resinovich? Per la consulenza Cattaneo la 63enne di Trieste è stata uccisa la mattina della scomparsa, il 14 dicembre 2021, e per 22 giorni il cadavere è rimasto nel boschetto dove è stato trovato il 5 gennaio 2022. Ma come si spiegano le condizioni del corpo, ben conservato? “Sono arrivata a due conclusioni possibili, attraverso lo studio del microbioma: la morte potrebbe risalire al 14 dicembre se il corpo fosse stato congelato; in caso contrario, a 12 ore prima del ritrovamento. La premessa d’obbligo però è che la scienza non può dare certezze assolute ma ipotesi”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

