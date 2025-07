Lupi la nuova normativa europea apre la caccia | in Abruzzo potranno essere abbattuti 9 esemplari

Dopo quasi due anni di negoziati nelle istituzioni dell’Unione Europea, è entrato ufficialmente in vigore il depotenziamento della tutela dei lupi sul territorio europeo: non più «rigorosamente protetti», ma solo «protetti». Con la revisione della Direttiva Habitat, la tutela giuridica di questi. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Nove lupi a rischio uccisione in Abruzzo con il declassamento deciso dall’unione europea - Con l'entra in vigore la revisione della direttiva Habitat dell'unione europea è ora "sufficiente un decreto del ministro dell’Ambiente che recepisca la riduzione del livello di tutela in ambito nazionale perché 163 lupi finiscano nel mirino dei cacciatori, uccisi perché gli allevatori non.

