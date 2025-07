Chi era Samuele Privitera il ciclista morto a soli 19 anni al Giro della Valle d' Aosta

Non ce l'ha fatta Samuele Privitera, il ciclista imperiese di 19 anni, caduto a Pontey mentre partecipava alla prima tappa del 61° Giro Ciclistico della Valle d'Aosta - Mont Blanc, gara under 23. Il corridore, forse sbalzato dall'impatto con un dosso, è caduto in una discesa. Ha perso il caschetto di protezione e ha sbattuto violentemente la testa contro un cancello, riportando un trauma cranico molto grave. Subito soccorso dal personale sanitario al seguito della corsa e trasportato in ospedale ad Aosta dove è stato ricoverato in prognosi riservata, è deceduto nella serata di ieri. In attesa di ulteriori decisioni la tappa di giovedì è stata annullata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Chi era Samuele Privitera, il ciclista morto a soli 19 anni al Giro della Valle d'Aosta

