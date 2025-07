Incendio in un centro commerciale in Iraq | oltre 60 vittime accertate Le fiamme divorano l’edificio – Video

Un maxi incendio è scoppiato in un centro commerciale nella città irachena orientale di Kut. Le fiamme sono divampate nella tarda serata di ieri, mercoledì 16 luglio, causando, secondo l’ultimo bollettino, oltre 60 morti. Ancora da capire i motivi del rogo: secondo un corrispondente dell’Afp il centro commerciale era stato aperto solo cinque giorni prima. Secondo le prime informazioni, l’incendio è scoppiato al primo piano. Il governatore ha dichiarato tre giorni di lutto nella provincia e ha affermato che le autorità locali intraprenderanno azioni legali contro il proprietario dell’edificio e del centro commerciale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Incendio in un centro commerciale in Iraq: oltre 60 vittime accertate. Le fiamme divorano l’edificio – Video

