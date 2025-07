Nazionale femminile Gravina sul successo sulla Norvegia | Risultato straordinario le Azzurre si meritano tutto questo

Nazionale femminile, l’Italia batte 2-1 la Norvegia strappando un risultato storico che rappresenta la crescita di questo settore. Oggi non si parla solo di Inter in quanto, dopo un’assenza lunga quasi tre decenni, la Nazionale femminile italiana di calcio passa il turno degli Europei femminili. Questa squadra ha infatti appena scritto una pagina storica del calcio italiano. L’ultima partecipazione risaliva infatti al 1997, rendendo la vittoria per 2-1 sulla Norvegia a Ginevra un risultato di enorme valore sportivo e simbolico. Un traguardo che ha scatenato l’entusiasmo non solo tra i tifosi, ma anche ai vertici della FIGC. 🔗 Leggi su Internews24.com

