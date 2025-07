La Lega si ritrova per la tradizionale festa a Pontida | apre Fontana poi Calderoli e chiusura affidata a Salvini

Dici Pontida e pensi subito alla Lega: un binomio indissolubile, non solo a livello locale ma anche in ottica nazionale. Lo conferma, una volta di piĂą, la lista degli ospiti della “ Lega PĂĽntida Fest “, in programma da giovedì 17 a domenica 20 luglio nell’area feste “Tèra de Berghèm” di via Convento. Tra i piatti della cucina tipica bergamasca, i giochi per bambini e la tombola, sul palco si alterneranno infatti alcuni degli esponenti di spicco del Carroccio: dal vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini al segretario provinciale Fabrizio Sala, passando per deputati, senatori, assessori e consiglieri regionali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - La Lega si ritrova per la tradizionale festa a Pontida: apre Fontana, poi Calderoli e chiusura affidata a Salvini

