Labirinto Effimero di Alfonsine una notte tra gli zombie | ecco quando

Alfonsine (Ravenna), 17 luglio 2025 -  Creature inquietanti prenderanno vita grazie alla straordinaria bravura di attori e performer dal vivo, capaci di trasformare ogni istante in un'esperienza spaventosa. Stiamo parlando di 'Zombie night' (la ‘Notte degli zombie’), evento horror immersivo firmato ‘Jumpscare’, in programma sabato prossimo (19 luglio) al Labirinto Effimero di Alfonsine, presso l’Azienda agricola ‘Galassi Carlo’ situata al civico 111 di via Roma, a poche centinaia di metri dall’uscita dalla rotatoria della Variante in direzione Rossetta e Fusignano. Il Labirinto si prepara così a vivere la sua notte più oscura e terrificante, trasformandosi in un incubo ad occhi aperti capace di far tremare anche i più temerari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

