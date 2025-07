Atalanta svelata la prima maglia firmata New Balance | Tradizione e innovazione

La tradizione di 118 anni di storia, l’ innovazione di una nuova partnership che guarda al futuro. Sono queste le due parole chiave con cui l’ Atalanta ha presentato l’ home kit per la stagione 202526, la prima maglia firmata dal nuovo sponsor tecnico New Balance, che dopo 8 anni ha sostituito Joma. Il design della nuova divisa “sfoggia con orgoglio le inconfondibili strisce verticali nerazzurre, aggiornate con un tocco sottile ma deciso. Un pannello traspirante sul retro della maglia cambia abilmente l’orientamento delle strisce nere e blu, aggiungendo un tocco moderno a un design classico”. Il kit della stagione include pantaloncini e calzettoni neri, ciascuno caratterizzato da due fasce orizzontali che incorniciano la scritta “Dea” sul fronte e il logo New Balance sul retro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Atalanta, svelata la prima maglia firmata New Balance: “Tradizione e innovazione”

