Sparatoria a Taranto un morto e tre feriti | due sono gravi C' è un fermo è il fratello di uno dei feriti

C'√® un fermo, ed √® il fratello di uno dei feriti, per la sparatoria avvenuta ieri sera in via Machiavelli, al rione Tamburi di Taranto, in cui √® stato ucciso il 45enne Carmelo Nigro e sono rimasti feriti gravemente il figlio Michael di 20 anni e il 34enne Pietro Caforio (colpito alla testa, le sue condizioni sono definite critiche), mentre il 65enne Vincenzo Fago ha riportato una ferita non grave. 🔗 Leggi su Feedpress.me ¬© Feedpress.me - Sparatoria a Taranto, un morto e tre feriti: due sono gravi. C'√® un fermo, √® il fratello di uno dei feriti

A Taranto, mercoledì sera un uomo è morto e tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta al rione Tamburi. Tra i feriti anche il figlio della vittima, colpito alla testa. Indagano le forze dell'ordine.

C'è un fermo per la sparatoria che ieri sera 16 luglio ha provocato un morto e tre feriti (di cui due gravissimi) al quartiere Tamburi di Taranto, nelle case parcheggio. Nel conflitto a fuoco è morto un pregiudicato mentre suo figlio 20enne è ferito grave.

