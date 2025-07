Lancia banconote false dal balcone a Ciminna durante l' arresto quanto denaro contraffatto aveva in casa

Un 44enne palermitano è stato arrestato a Ciminna per spendita di banconote false: sequestrati 5.000 euro contraffatti dopo un tentativo di fuga.

Spaccio di banconote false a Ciminna, arrestato un palermitano - L‚Äôoperazione è stata condotta dai carabinieri della stazione di Ciminna. Scrive livesicilia.it