Pallanuoto femminile l’Italia piega l’emergente Cina e avanza ai quarti dei Mondiali

Non era una partita facile, ma la missione è stata compiuta in maniera eccellente. Il Setterosa vola ai quarti di finale ai Mondiali di pallanuoto femminile in quel di Singapore: le azzurre hanno sconfitto nel playoff la Cina, nazionale emergente e che sta creando grattacapi a diverse potenze internazionali, per 13-11. Adesso arriva un ostacolo molto duro: prossima sfida, tra due giorni, all’ Ungheria, argento iridato in carica e spesso e volentieri un avversario con cui le azzurre hanno fatto fatica. La squadra di Carlo Silipo parte benissimo e nel primo quarto si trova avanti 2-0 con le reti di Cocchiere e Bettini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, l’Italia piega l’emergente Cina e avanza ai quarti dei Mondiali

Pallanuoto femminile / Napoli passa al Palablù di Moie 10-16 - La Team Marche pallanuoto Incom gioca bene il primo tempo ma cede nel terzo periodo contro il GLS Napoli Lions  .

Pallanuoto femminile, la SIS Roma supera per 14-11 il Rapallo nelle semifinali play-off di Serie A1 - Così come L’Ekipe Orizzonte, anche la SIS Roma vince in casa gara-1 della serie al meglio delle 3 sfide valida per le semifinali play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile ed è ora ad un solo successo dall’accesso alla finale Scudetto: le capitoline superano per 14-11 il Rapallo.

Pallanuoto femminile, L’Ekipe Orizzonte batte Trieste per 11-7 in gara-1 delle semifinali - Si aprono le semifinali play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: L’Ekipe Orizzonte regola Trieste per 11-7 in gara-1 e fa un passo verso la finale Scudetto.

Diretta Italia Cina/ Streaming video Rai: il playoff (Mondiali pallanuoto 2025 donne, oggi 17 luglio) - Diretta Italia Cina streaming video Rai, oggi giovedì 17 luglio: orario e risultato live per il playoff dei Mondiali pallanuoto 2025 donne. Lo riporta ilsussidiario.net

Mondiali, il Setterosa supera la Cina e centra l'accesso ai quarti di finale - Le ragazze di Carlo Silipo ha sconfitto agli ottavi di finale le asiatiche per 13- Da msn.com