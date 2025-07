Non bastavano i gossip ad animare questa calda estate. A mettere un po' di pepe alla cronaca ci hanno pensato Laura Pausini e Gianluca Grignani, che si sono punzecchiati a distanza attraverso i loro rispettivi profili Instagram. Il motivo del botta e risposta? Il brano che la cantante romagnola pubblicherà il prossimo 12 settembre: " La mia storia tra le dita ". Il singolo annunciato è una cover, non un brano inedito, ma Pausini si è "dimenticata" di sottolinearlo - nonostante il titolo lasciasse poco spazio all'immaginazione - e Grignani si è risentito soprattutto per i suoi commenti al post cancellati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Botta e risposta tra Laura Pausini e Gianluca Grignani. Cosa è successo