Terzotemponapoli.com - Manna all’assalto: missione Garnacho per il Napoli

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ilaccelera sul mercato e punta con decisione Alejandro. Secondo Repubblica, il direttore sportivo azzurro, Giovanni, sta lavorando senza sosta per portare l’esterno argentino in Serie A. La trattativa è in una fase delicata, ma la necessità del Manchester United di sistemare i conti potrebbe giocare a favore del club partenopeo. Le prossime 48 ore saranno decisive., talento puro: perché illo vuoleAlejandroè uno dei giovani più promettenti del calcio europeo. Classe 2004, l’esterno argentino è esploso con il Manchester United, dimostrando velocità, tecnica e capacità di saltare l’uomo. Cresciuto nelle giovanili dell’Atlético Madrid, è approdato a Old Trafford nel 2020 per circa 500.000 euro. Oggi il suo valore di mercato è schizzato, e ilvuole approfittare della situazione per strapparlo alla Premier League.