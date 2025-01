Ilfattoquotidiano.it - Cosa rischia Chiara Ferragni (e perché) con il rinvio a giudizio per truffa aggravata

Una multa, il carcere? Dopo ile la data fissata per il processo per, fissato al prossimo 23 settembre, in molti si chiedonol’influencer. Sicuramente non sarà ospite di una delle carceri lombarde. Il rischio è che venga condannata a una pena sì detentiva e a una multa ma non che la sconti in dietro le sbarre. Anche in considerazione del fatto che l’influencer ha versato un milione di euro all’ospedale di Torino Regina Margherita come donazione, ma non solo: c’è stato un accordo con il Codacons con il risarcimento ai consumatori e 200mila euro in beneficenza in cambio del ritiro della querela cifra che sarebbe stata destinata all’ospedale con l’operazione Pandoro. Diciamo che l’imputata arriva davanti al giudice avendo di fatto quasi ripianato i danni.