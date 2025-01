Thesocialpost.it - Norme anti Covid bocciate dal giudice, la sentenza: “Erano ingiuste, ai cittadini 10 euro di risarcimento”

Alessandria – Undi dieciper il danno non patrimoniale causato dalle restrizioni imposte durante la pandemia. Questa la decisione deldi pace di Alessandria, Paolo Olezza, che ha accolto le richieste di una ventina dirappresentati dall’avvocato Alberto Costanzo. Laha generato un acceso dibattito su diritti, giustizia eemergenziali.Leggi anche: Alimento infetto, se l’avete acquistato non mangiatelo!La causa contro la Presidenza del ConsiglioLa causa è stata intentata contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che si era opposta al, sostenendo che le misure fossero necessarie per garre la salute pubblica. I ricorrenti, tuttavia, hanno evidenziato come le restrizioni abbiano avuto un impatto negativo sulla loro vita quotidiana, generando disagio e frustrazione.