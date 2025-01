Linkiesta.it - L’intelligenza artificiale cinese DeepSeek spaventa Wall Street

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che è una «sveglia» per le grandi aziende tech americane. E in effetti, la startup dela basso costo, ha già scosso il mondo dell’Ai, creando molto trambusto a. Nel fine settimana il suo chatbot è stato l’applicazione gratuita più scaricata sull’App Store statunitense di Apple, superando ChatGpt di OpenAi. Mentre il titolo di Nvidia lunedì 27 gennaio ha perso il 16,86% bruciando 589 miliardi, con l’indice Nasdaq che ha ceduto il 3 per cento.Lo scorso 20 gennaio,ha rilasciato il suo nuovo software di intelligenza-R1, basato su una tecnologia Llm (modello linguistico di grandi dimensioni), ovvero la stessa che sta alla base di ChatGpt e Google Gemini. Ma l’aziendanon ha accesso ai chip all’avanguardia di Nvidia utilizzati per addestrare i modelli di intelligenzache alimentano chatbot come ChatGpt, in quanto le esportazioni della tecnologia più potente di Nvidia in Cina sono bloccate per ordine del governo degli Stati Uniti.