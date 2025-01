Ilnapolista.it - Galliani prega Ausilio per avere il difensore Palacios: «Ti ospito al ristorante, dai, è roba da poco» (Video)

Leggi su Ilnapolista.it

L’amministratore delegato del Monza Adrianosi è reso protagonista di un episodio particolare accaduto in treno e immortalato da uno dei passeggeri. A fargli da spalla è stato il direttore sportivo dell’Inter Pietroperil: «Tial, dai, èda»Nella conversazione,si rivolge adperin prestito nel club brianzolo ilTomas:«Lasciamo stare il Tucu (Correa). Ti prego, dammi. Tu me lo presti e ti do l’ospitalità per il. Dai, è unada, è un prestito», ha dichiarato.al telefono conmentre parlano delle trattative tra Monza e Inter.“Ti prego prestaci”“lasciamo stare il Tucu, lasciamo stare”“Tu mi prestie hai l’ospitalità”Spettacolo pic.