Bimbo colto da un malore, il papà chiede aiuto: salvato dalla Polizia

Tempo di lettura: < 1 minutoda, all’età di un anno e mezzo, viene soccorsodi Stato e dopo ore di osservazione in ospedale è tornato a casa: l’episodio è accaduto la sera del 24 gennaio in via Malta a Portici (Napoli).Qui un uomo è sceso in strada, nonostante la pioggia battente, perredal momento che il figlio aveva accusato unmentre era in casa. Lo stato di agitazione dell’uomo non è passato inosservato agli agenti del Commissariato Portici – Ercolano che, proprio in quel momento, transitavano in zona. Una volta giunti nell’abitazione, i tre agenti hanno prestato soccorso al piccolo, scortandolo immediatamente insieme ai genitori all’ospedale Santobono di Napoli dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Nelle scorse ore la notizia a lieto fine: il piccolo sta bene ed è tornato a casa.