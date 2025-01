Oasport.it - LIVE Biathlon, Inseguimento maschile Anterselva 2025 in DIRETTA: Giacomel sfida i norvegesi per vincere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’di, appuntamento della Coppa del Mondo di2024/. L’Italia si affida a Tommasonell’ultima gara della tappa di casa. L’azzurro proverà entrare definitivamente nella storia di questo sport diventando il primo italiano a conquistare tre podi consecutivi in una gara individuale.Per riuscire in quest’impresadovrà superare una agguerrita concorrenza. In testa alla gara partiranno insieme Tarjei Boe e Sturla Holm Laegrid. Circa venti secondi più tardi partiranno Martin Uldal e Dmytro Pidruchnyi, due avversari ostici in questo format. Sono tanti gli atleti potenzialmente pericolosi per la vittoria con i primi 11 racchiusi in meno di 40?.