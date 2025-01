Quotidiano.net - Gianluca Matarrese al Sundance con 'Gen_', un documentario sull'identità di genere e la fecondazione

Un film "o spazio tra struttura legale e amministrativa del sistema sanitario pubblico e l'immensa diversità di esperienze, vulnerabilità e desideri umani. Questo non è un filma politica e la medicina ma su come l'intimità diventa politica". Così il registaspiega il senso delGen unico film italiano in gara (è nella sezione World Cinema Documentary Competition) alfilm Festival. Al centro del racconto (una coproduzione fra Bellota Films, Stemal Entertainment, Elefant Films, prodotta da Donatella Palermo, Dominique Barneaud, Alexandre Iordachescu) c'è il Dr. Maurizio Bini, un medico appassionato, rassicurante, coraggioso ed empatico, che all'ospedale Niguarda di Milano, ogni giorno incontra i pazienti dei due nuclei di cui è responsabile, il centro per la disforia die la struttura struttura Diagnosi e terapia della sterilità e crioconservazione.