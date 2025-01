Anteprima24.it - L’Avellino fa il colpaccio, in arrivo Lescano dal Trapani

Tempo di lettura: 2 minutiFacundoal, tutto vero. L’attaccante classe ’96 in stagione sono ha già 17 le reti messe a segno in 23 impegni ufficiali con la casacca del. Il numero dieci dei siciliani ha deciso di lasciare dopo alcuni screzi con il tecnico Ezio Capuano e la società siciliana. L’dicoinciderà, con molta probabilità, alla cessione di Gabriele Gori richiesto da diversi club. Operazione onerosa da circa 900mila euro.All’indomani della notizia, deflagrata nella notte, il presidente delValerio Antonini ha confermato l’affare con un post su X: “Ho deciso di aprire alla cessione di Facundoal. Per una precisa richiesta del giocatore, che si è manifestato direttamente con me, dopo la partita contro il Rimini, sull’intenzione di abbandonare subito la squadra per divergenze insostenibili a suo dire con lo staff tecnico.