Isaechia.it - Grande Fratello, ex inquilino getta ombre sul televoto per il ripescaggio: “In tanti pensano che…”

Leggi su Isaechia.it

Di recente un ex concorrente dell’attuale edizione delhatosuldegli ex inquilini eliminati nelle scorse puntate dalla Casa del reality show.Durante una chiacchierata con i suoi follower, Clayton Norcross ha detto la sua sulflash dello scorso lunedì, che ha visto poi Helena Prestes, Iago Garcia, Federica Petagna, Jessica Morlacchi, Eva Grimaldi e Michael Castorino varcare la porta del Tugurio. Ieri sera, sono ufficialmente entrati in gara l’attore spagnolo, la modella brasiliana, la cantante romana e l’attrice nonché già ex Vippona.Le parole dell’attore di Beautiful su TikTok:Cosa ne pensate di questa diretta delcon ilflash? Secondo me tante delle mie fan che non sono abituate a vedermi ogni settimana in diretta non erano presenti e non erano pronte a questa notizia e così sono stato eliminato da questa opportunità di rientrare in Casa.