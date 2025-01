Inter-news.it - Zielinski di nuovo parla chiaro sul suo ruolo in campo

Leggi su Inter-news.it

fa semprere di sé per il suo. Nel post partita di Sparta Praga-Inter il polacco ancora una volta è tornato in modosulla questione, e andrebbe ascoltato.DIBATTITO SUL– Il dibattito suldiè sempre d’attualità in casa Inter. Molti infatti vorrebbero vederlo come scelta fissa da regista in assenza di Calhanoglu. Una suggestione che non ha mai toccato Inzaghi, che ha sempre mantenuto le sue gerarchie malgrado i momenti di difficoltà di Asllani. Schierando il polacco in regia come terza opzione. A dare un’indicazione sulla questione ci ha pensato ancora una volta il giocatore.INDICAZIONE CHIARA –infattindo della sua posizione preferita innon ha mai lasciato dubbi. Lui ama giocare da interno sinistro, anche se sa adattarsi e rispetta le scelte dei suoi allenatori.