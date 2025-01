Ilfattoquotidiano.it - Stop al fotovoltaico, in Sicilia ora è corsa all’agrivoltaico. La protesta dei sindaci e degli agricoltori: “Coltivazioni devastate”

Lì dove c’era l’erba adesso c’è un campo. Succede in provincia di Agrigento, una zona stretta tra la morsa della siccità e l’avventoimpianti di energia rinnovabile. Mentre l’agricoltura è un settore in crisi, infatti, il settore dell’agrivoltaico è in continua espansione ma rischia di cambiare profondamente il volto della. L’area in cui si sono sviluppati i progetti maggiori, circa il 40% di tutti gli impianti fotovoltaici della, è quella tra Trapani e Agrigento, in particolare nelle zone del Belice. Questo territorio, colpito dal terremoto del 1968 che provocò più di trecento morti e fece scomparire interi centri, da più di 50 anni ha puntato tutto sugli allevamenti e sull’agricoltura.Oggi però anche i terreni più fertili rischiano di essere occupati dai nuovi campi fotovoltaici, anzi agrivoltaici.