Lanazione.it - Piazzetta Edo Gori e Giardini Porcinai, Casi: “Lavori ultimati entro maggio”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 24 gennaio 2025 – LaEdosi rifà il look. Si è svolto questa mattina l'incontro tra l'assessore Alessandro, i commercianti della zona e i tecnici dell'impresa per definire il programma deinecessari alla realizzazione della nuova pavimentazione in pietra dello spazio compreso tra i bastioni di Santo Spirito. “Abbiamo condiviso la scelta di procedere con un unico intervento al fine di velocizzare i tempi di realizzazione e limitare al massimo i disagi di una cantierizzazione che comunque consentirà l'accesso alle attività commerciali che si trovano nella piazza” ha spiegato l’assessore Alessandro. Procedono speditamente anche iai, con già i nuovi cordoli in corten a delimitazione tra il vialetto e le aiuole sul lato est e gli interventi in corso su quelle del lato stazione e sui nuovi vialetti.