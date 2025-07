Bellezze in passerella | Chiara Sebastio è Miss Colle Val d’Elsa

COLLE VAL D’ELSA – Eletta Miss Colle Val d’Elsa. La fascia di questa serata è andata a Chiara Sebastio, 21 anni di  Barberino Tavarnelle. Chiara è una studentessa alta oltre un metro e ottanta, occhi e capelli castani, del segno zodiacale del Cancro. A premiarla è stato il sindaco di Colle val d’Elsa Pietro Pii.  La vincitrice ha preceduto Sara Covitto, 19 anni, di Monte Argentario che si è aggiudicata la fascia di Miss Rocchetta Bellezza. Terzo posto e fascia di Miss Framesi per Ch iara Festeggiante, 20 anni, la studentessa di Poggibonsi che, come le compagne di avventura che l’hanno preceduta in graduatoria, si sta mettendo in luce in queste selezioni. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: elsa - chiara - miss - sebastio

