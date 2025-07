Porto Sant' Elpidio malore sul parapendio | precipita e muore

Un parapendista, forse colto da un malore, ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato in una piscina di una struttura ricettiva di Porto Sant'Elpidio (Fermo): l'uomo è deceduto ed è rimasta ferita anche una ragazza. La tragedia si è consumata intorno alle 16 sulla costa fermana. Nella caduta il velivolo ha urtato una ragazza che, fortunatamente, non è in gravi condizioni. Stando alle prime informazioni, l'uomo, al momento dell'impatto era giĂ deceduto. La vittima è Felix Baumgartner: base jumper e paracadutista austriaco di 56 anni. Era conosciuto a livello mondiale per le sue imprese estreme, in particolare per il suo lancio dalla stratosfera con cui stabilì tre record mondiali. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Porto Sant'Elpidio, malore sul parapendio: precipita e muore

