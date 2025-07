Il Tour de France è durato una salita | Pogacar fa a brandelli i rivali sull’Hautacam maglia gialla blindata | La nuova classifica

È bastata la prima vera salita per mettere fine alla competizione. Il Tour de France 2025 è durato giusto i 13,5 km dell’ Hautacam, monumento pirenaico del ciclismo. Tadej Pogacar ha ridotto a brandelli i suoi rivali, a partire da Jonas Vingegaard, l’unico che si sperava potesse tenergli testa. Come un cane in gabbia, ha bramato la prima ascesa catalogata HC di questa Grande Boucle per sprigionare tutta la sua potenza. Pogacar è scattato praticamente subito, il tempo di far lavorare i suoi compagni di squadra giusto per un km e mezzo: Vingegaard è parso quasi sconvolto nel vedere quanto forte andasse il suo rivale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

