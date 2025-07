Ciao signora Piange il cinema l’attrice è morta | con quel personaggio entrò nel cuore di tutti

È morta a 72 anni una delle attrici che, pur con ruoli minori, ha lasciato un’impronta profonda nel cuore degli spettatori. La sua scomparsa, avvenuta il 14 giugno scorso a causa di un tumore, è stata annunciata pubblicamente soltanto diversi giorni dopo dalla compagnia teatrale britannica con cui ha collaborato per quasi cinquant’anni. Il funerale si è celebrato il 15 luglio, in forma privata. >> “Non ti dimenticherò”. Lutto per Cristina D’Avena, lacrime e dolore: insieme anni bellissimi Nel mondo del teatro amatoriale inglese, il suo nome era sinonimo di passione, presenza scenica e dedizione assoluta. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: cuore - morta - ciao - signora

“Mi capita di sognare mia mamma Lolette. Se da piccolo piccolo fosse morta lei anziché mio padre, non so se sarei quello che sono”: Carlo Conti a cuore aperto - “Senza mia mamma Lolette non so se sarei quello che sono”. È una confessione intima, a cuore aperto, quella che Carlo Conti affida al Corriere della Sera proprio nel giorno in cui si celebra la Festa della Mamma.

Addio a Domenica Russo, la maestra dal cuore grande morta sulla Pedemontana: il dolore degli amici - Aveva 43 anni Domenica Russo. Nata e cresciuta a Napoli, si era trasferita da qualche anno a Sesto Calende, nel Varesotto, per lavoro, dopo aver ricevuto un incarico da insegnante.

“Con grande dolore nel cuore, vi comunico che mamma è tornata nell’eternità”: morta Wendy Kay, la madre di Soleil Sorge - “Amore infinito, forza sconfinata, magia eterna, fede incrollabile, classe, energia e vita oltre misura”: così l’ex concorrente del Grande Fratello e volto social Soleil Sorge ha annunciato la morte della mamma Wendy Kay, scomparsa oggi 15 giungo a causa di un tumore.

Arrivato nel cuore di Palermo per dare voce ai cavalli delle carrozze - facebook.com Vai su Facebook

La morte di Eleonora Giorgi, le ultime ore col nipotino: la foto pubblicata da Paolo Ciavarro sui social; Montecatini, mamma muore a 52 anni: il suo cuore nel sociale e la candidatura nella lista del sindaco; Paola Marella è morta, affetto e ricordi corrono sui social: “Garbo, stile ed eleganza. Ci mancherai”.

Morta Maria Venturi, addio alla "signora dei sentimenti" - Addio a Maria Venturi, la "signora dei sentimenti", morta a 90 anni nella sua Brescia dove viveva da quando aveva sette anni. Riporta ansa.it

Dichiarata morta in casa di riposo, respirava nella bara: «Il cuore ha ... - L'anziana signora, Constance Glantz, ha smesso di respirare nella casa di riposo in cui si trovava ed è quindi stata dichiarata morta. Scrive leggo.it