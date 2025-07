Il mistero della donna russa trovata con 2 bimbe in una grotta in India | Uomini più pericolosi degli animali

La quarantenne e le due bimbe di sei e cinque anni sono state scoperte per caso dai poliziotti che stavano effettuando un pattugliamento: avevano stabilito la casa in una grotta nel bel mezzo della foresta infestata da serpenti e animali selvatici. Quando le hanno chiesto spiegazioni, la donna ha risposto: "Gli animali e i serpenti sono nostri amici. Gli esseri umani sono piĂą pericolosi". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: animali - donna - bimbe - grotta

Donna lancia due gattini dal finestrino della sua auto, mentre era in corsa sull’autostrada. Denunciata per abbandono e atti di crudeltà contro gli animali - Una donna di 30 anni di Avellino è stata denunciata dalla Polizia Stradale di Napoli Nord per aver lanciato due gattini appena nati dalla sua auto in corsa sull’autostrada A16 nei pressi di Tufino, nel napoletano.

Litiga con i genitori e scappa di casa, paura per un bimbo di 10 anni; Si ferisce tuffandosi da uno scoglio, paura per una bambina di dieci anni; La vita nell'ultima glaciazione.

Il mistero della donna russa trovata con 2 bimbe in una grotta in India: “Uomini più pericolosi degli animali” - La quarantenne e le due bimbe di sei e cinque anni sono state scoperte per caso dai poliziotti che stavano effettuando un pattugliamento: avevano stabilito ... Come scrive fanpage.it

India, donna russa trovata nella foresta con due figlie: “Vivevano nelle grotte con il visto scaduto” - Una donna russa e le sue due figlie piccole sono state trovate a vivere in una grotta nelle foreste del Karnataka, nell'India meridionale, anni dopo la scadenza dei documenti di viaggio, secondo ... Si legge su repubblica.it